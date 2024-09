Cubewise Pulse* è il software per la gestione del ciclo di vita delle applicazioni per i server TM1 IBM® Planning Analytics. Pulse ti aiuta a capire cosa sta succedendo ai tuoi server TM1 e perché. Accelera la migrazione e esegue la migrazione delle modifiche riducendo il tempo di inattività del server. La modellazione in tempo reale consente di risolvere i problemi prima che influiscano sulla continuità delle operazioni aziendali. La navigazione interattiva dei modelli fornisce contesto per l'analisi dei dati e consente di prendere decisioni informate con maggiore sicurezza.