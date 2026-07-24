IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Ottimizza e automatizza il processo di gestione dei dati di test, fornendo inoltre workflow e servizi on demand per lo sviluppo e test agili
Optim aiuta a creare database di test personalizzati e di dimensioni adeguate che rispecchiano i tuoi processi aziendali. La costosa clonazione è ridotta al minimo in modo da poter risolvere i malfunzionamenti nelle prime fasi del processo di sviluppo.
Optim Test Data Management Solution si adatta ai tuoi requisiti di sviluppo e verifica e alle applicazioni, ai database, ai sistemi operativi e alle piattaforme hardware più comuni.
I dati sensibili, come i numeri delle carte di credito, gli indirizzi e-mail e le informazioni aziendali riservate, possono essere mascherati per proteggerli da abusi e frodi, pur mantenendone il significato contestuale.
Optim supporta agili requisiti per lo sviluppo e il collaudo, in modo che gli sviluppatori e i tester possano accedere ai dati e aggiornarli su richiesta per migliorare l'efficienza operativa e avere più tempo per i test.
I requisiti di sistema per i componenti sono riportati in questo documento.
I requisiti software per Optim Test Data Management sono disponibili a questo link.
Le considerazioni sull'hardware per Optim Test Data Management sono disponibili a questo link.
Garantisci la privacy e la conformità grazie a estese capacità di anonimizzazione delle informazioni sensibili su applicazioni, database e sistemi operativi.
Aiuta a ridurre i costi di hardware, storage e manutenzione archiviando o ritirando i dati storici da applicazioni e sistemi.