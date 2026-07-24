IBM InfoSphere Optim Test Data Management

Ottimizza e automatizza il processo di gestione dei dati di test, fornendo inoltre workflow e servizi on demand per lo sviluppo e test agili

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Sfondo nero con cerchi blu di diverse dimensioni su un lato.

Accelera della distribuzione delle applicazioni

Le organizzazioni dipendono da applicazioni critiche per conseguire risultati e molte utilizzano metodologie agili per garantire funzionalità rapide e affidabili. IBM InfoSphere Optim™ Test Data Management aiuta le organizzazioni a ottimizzare e automatizzare i processi che creano e gestiscono i dati dell'ambiente di non produzione. Utilizzando strategie di test efficaci ed efficienti, Optim Test Management aiuta a identificare rapidamente i problemi, riducendo i rischi dovuti ai dati e alle inesattezze di test non riusciti, che spesso causano il malfunzionamento dell'applicazione. Aiuta a migliorare ogni fase del processo di verifica delle applicazioni.

 IBM® InfoSphere Optim Test Data Management and Data Privacy (9:07 min)
Crea ambienti di test simili a quelli di produzione

Optim aiuta a creare database di test personalizzati e di dimensioni adeguate che rispecchiano i tuoi processi aziendali. La costosa clonazione è ridotta al minimo in modo da poter risolvere i malfunzionamenti nelle prime fasi del processo di sviluppo.
Utilizza un'unica soluzione scalabile

Optim Test Data Management Solution si adatta ai tuoi requisiti di sviluppo e verifica e alle applicazioni, ai database, ai sistemi operativi e alle piattaforme hardware più comuni.
Proteggi i dati sensibili, riduci i rischi

I dati sensibili, come i numeri delle carte di credito, gli indirizzi e-mail e le informazioni aziendali riservate, possono essere mascherati per proteggerli da abusi e frodi, pur mantenendone il significato contestuale.
Semplifica i processi

Optim supporta agili requisiti per lo sviluppo e il collaudo, in modo che gli sviluppatori e i tester possano accedere ai dati e aggiornarli su richiesta per migliorare l'efficienza operativa e avere più tempo per i test.

Caratteristiche

Dirigenti aziendali che guardano lo schermo di un computer in un ufficio vuoto
Gestisce i dati a livello di oggetto di business

Gestendo i dati a livello di oggetto di business, IBM Optim™ mantiene sia l'integrità relazionale dei dati che il contesto aziendale originale. Gli oggetti di business possono essere estratti da un unico database o da diverse applicazioni e database correlati. Questa capacità di estrazione "federata" semplifica la creazione di ambienti simili a quelli di produzione che rispecchiano accuratamente i casi di test end-to-end.
Donna asiatica che sorride e guarda lo schermo del telefono
Accede alle funzionalità di analisi dei dati

Grazie a una gamma completa di funzionalità di analisi dei dati, puoi cogliere le correlazioni nascoste e metterle in evidenza. Le tecniche includono l'analisi di sovrapposizione dei dati a fonte singola e molteplice, la corrispondenza avanzata, il rilevamento delle chiavi e l'individuazione della logica di trasformazione.
Professionisti IT e designer durante una riunione che guardano uno schermo con dei fogli sulla scrivania.
Rafforza le politiche di gestione dei dati di test

La governance dei dati è una priorità dell'organizzazione. Con oltre 30 classificazioni di dati e 40 regole di riservatezza dei dati predefinite, Optim offre un modo standard di regolare il processo di gestione dei dati di test e garantire che le politiche e gli standard siano rispettati lungo tutto il ciclo di vita. L'integrazione con il Governance Catalog consente agli utenti di trasportare la classificazione e la regola nelle mappe delle colonne per assegnare automaticamente una routine di mascheramento dei dati eseguibile.
Vista posteriore di un ingegnere informatico concentrato sulla scrittura di codice mentre guarda lo schermo del computer.
Automatizza il confronto dei dati e analizza i risultati

Un'utility intuitiva, di interfaccia online e navigazione ricca di funzioni aiuta a eliminare i confronti tabella per tabella, che richiedono molto tempo e sono soggetti a errori. Optim identifica le modifiche del database previste e individua le differenze che potrebbero sfuggire.
Dirigenti aziendali che guardano lo schermo di un computer in un ufficio vuoto
Gestisce i dati a livello di oggetto di business

Gestendo i dati a livello di oggetto di business, IBM Optim™ mantiene sia l'integrità relazionale dei dati che il contesto aziendale originale. Gli oggetti di business possono essere estratti da un unico database o da diverse applicazioni e database correlati. Questa capacità di estrazione "federata" semplifica la creazione di ambienti simili a quelli di produzione che rispecchiano accuratamente i casi di test end-to-end.
Donna asiatica che sorride e guarda lo schermo del telefono
Accede alle funzionalità di analisi dei dati

Grazie a una gamma completa di funzionalità di analisi dei dati, puoi cogliere le correlazioni nascoste e metterle in evidenza. Le tecniche includono l'analisi di sovrapposizione dei dati a fonte singola e molteplice, la corrispondenza avanzata, il rilevamento delle chiavi e l'individuazione della logica di trasformazione.
Professionisti IT e designer durante una riunione che guardano uno schermo con dei fogli sulla scrivania.
Rafforza le politiche di gestione dei dati di test

La governance dei dati è una priorità dell'organizzazione. Con oltre 30 classificazioni di dati e 40 regole di riservatezza dei dati predefinite, Optim offre un modo standard di regolare il processo di gestione dei dati di test e garantire che le politiche e gli standard siano rispettati lungo tutto il ciclo di vita. L'integrazione con il Governance Catalog consente agli utenti di trasportare la classificazione e la regola nelle mappe delle colonne per assegnare automaticamente una routine di mascheramento dei dati eseguibile.
Vista posteriore di un ingegnere informatico concentrato sulla scrittura di codice mentre guarda lo schermo del computer.
Automatizza il confronto dei dati e analizza i risultati

Un'utility intuitiva, di interfaccia online e navigazione ricca di funzioni aiuta a eliminare i confronti tabella per tabella, che richiedono molto tempo e sono soggetti a errori. Optim identifica le modifiche del database previste e individua le differenze che potrebbero sfuggire.
Dettagli tecnici Specifiche tecniche

I requisiti di sistema per i componenti sono riportati in questo documento.

 Elenco delle specifiche tecniche Requisiti software

I requisiti software per Optim Test Data Management sono disponibili a questo link.

 Elenco dei requisiti software Requisiti hardware

Le considerazioni sull'hardware per Optim Test Data Management sono disponibili a questo link.

 Elenco dei requisiti hardware

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