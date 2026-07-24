IBM InfoSphere Optim Test Data Management

La governance dei dati è una priorità dell'organizzazione. Con oltre 30 classificazioni di dati e 40 regole di riservatezza dei dati predefinite, Optim offre un modo standard di regolare il processo di gestione dei dati di test e garantire che le politiche e gli standard siano rispettati lungo tutto il ciclo di vita. L'integrazione con il Governance Catalog consente agli utenti di trasportare la classificazione e la regola nelle mappe delle colonne per assegnare automaticamente una routine di mascheramento dei dati eseguibile.