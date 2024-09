IBM® Open XL C/C++ for AIX® è il compilatore C/C++ di nuova generazione di IBM che facilita la creazione e la manutenzione di applicazioni scritte in C/C++ for IBM Power. Sfruttando l'ultima architettura Power10, IBM Open XL C/C++ for AIX può generare codice che sfrutta le funzionalità di Power10 per massimizzare l'utilizzo dell'hardware.



IBM Open XL C/C++ for AIX incorpora completamente l'infrastruttura dei compilatori Clang e LLVM in modo da poter sfruttare la combinazione di tecnologia open-source e la forza di IBM nella tecnologia di ottimizzazione dei compilatori. LLVM è un framework di compilazione open source gestito attivamente da una grande comunità di sviluppo, che supporta più architetture e linguaggi di programmazione. Clang fa parte dell'infrastruttura del compilatore LLVM che fornisce un front-end del linguaggio e un'infrastruttura di strumenti per il progetto LLVM.



L'infrastruttura di IBM Open XL C/C++ for AIX consente di trarre vantaggio dal moderno linguaggio C/C++, dalle comuni ottimizzazioni LLVM e dalla compatibilità con GCC Compiler.