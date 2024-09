La maggior parte dei workload delle applicazioni odierne viene distribuita da più ambienti e posizioni. Il monitoraggio delle prestazioni e della disponibilità su cloud, data center e regioni geografiche è fondamentale per fornire applicazioni resilienti e affidabili.

IBM NS1 Connect offre diverse opzioni per monitorare le prestazioni e l'integrità delle connessioni delle applicazioni, in modo da poter indirizzare il traffico verso l'endpoint più affidabile. Utilizza i feed di monitoraggio nativi forniti da IBM, i feed di dati di terze parti o i feed di Real-User Monitoring (RUM) per supportare una gestione intelligente e dinamica del traffico in base allo stato attuale e alle prestazioni delle risorse di rete.