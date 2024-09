La causa principale delle scarse prestazioni delle applicazioni può essere difficile da individuare perché le configurazioni errate della rete possono apparire nel traffico DNS in molti modi. Per diagnosticare e correggere con precisione i modelli di traffico anomali, è necessario accedere alle informazioni sulla provenienza delle query DNS e sulla risposta della rete.

IBM NS1 Connect DNS Insights fornisce i dati necessari per identificare e gestire rapidamente le configurazioni errate che influiscono sulle prestazioni delle applicazioni. Non si limita a scaricare i log di dati non elaborati sullo schermo e si aspetta che tu li interpreti. Le informazioni dettagliate DNS forniscono informazioni selezionate e pre-elaborate che ti dicono ciò che ti serve per apportare rapidamente delle modifiche.