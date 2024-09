Mantenere gli utenti finali nella Cina continentale connessi in modo affidabile alle applicazioni, ai siti Web e ai servizi comporta una serie di sfide uniche. Per garantire velocità e prestazioni è necessario un DNS autorevole, costruito appositamente per la regione, che richiede uno sviluppo che potrebbe rappresentare una sfida lunga, costosa e complessa per il tuo team interno.

Managed DNS for China offre connessioni 3 volte più veloci per gli utenti della Cina continentale. Le nostre funzionalità di accelerazione dei nameserver consentono di ottimizzare l'instradamento del traffico per un'esperienza utente finale e tempi di risposta superiori, tenendo conto dell'infrastruttura di rete unica della regione. Managed DNS for Cina viene fornito tramite lo stesso portale delle altre soluzioni IBM NS1 Connect per semplificare la gestione DNS per il tuo team.