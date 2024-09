Inizia subito a utilizzare IBM Netezza, un SaaS completamente gestito, su Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, in modalità ibrida o on-premise. Esamina i diversi livelli di prezzo per Netezza, in versione SaaS e on-premise, per iniziare a creare progetti di business intelligence (BI), analytics e machine learning (ML) con un data warehouse pensato per il cloud ed economicamente conveniente.