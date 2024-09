Le soluzioni di disaster recovery esistenti utilizzano la replica basata su disco per creare copie mirror su un sito remoto di tutti i dischi utilizzati dai sistemi nel sito locale. Queste copie non possono essere utilizzate durante la replica del disco. In caso di errore nel sito locale, i sistemi e le applicazioni di carico di lavoro devono essere riavviati nel sito remoto prima di ristabilire l'accesso ai carichi di lavoro. In genere, l'operazione può richiedere un'ora o più.

Con le soluzioni di disponibilità continua abilitate per Lifeline, la replica dei dati software, come InfoSphere Data Replication for Db2, viene utilizzata per mantenere i dati sincronizzati tra i siti locali e remoti. La differenza fondamentale è che i sistemi in entrambi i siti sono attivi e la Lifeline viene utilizzata per monitorare i carichi di lavoro di entrambi i siti. In caso di errore nel sito locale, Lifeline rileverà l'errore del carico e instraderà tutte le nuove connessioni verso il sito alternativo. L'accesso ai carichi di lavoro viene ristabilito in pochi secondi, rispetto all'ora o più richiesta dalle soluzioni di disaster recovery.