Riduci i costi e semplifica le risorse Le soluzioni IBM MQ sono utilizzate da migliaia di aziende in tutto il mondo per avere la certezza che i loro dati di business siano protetti e arrivino in modo affidabile nel posto giusto e al momento giusto. MQ Appliance è un'ottima scelta per chi cerca di semplificare la manutenzione e ridurre i costi. Scopri M2003 È arrivata l'ultima evoluzione di IBM MQ Appliance, per supportare la crescita aziendale con disponibilità e integrità dei dati, all'insegna della semplicità. Leggi l'annuncio

Benefici Configurazione semplice Il firmware IBM MQ è preinstallato sull'hardware dedicato e protetto, così i tuoi team possono iniziare a lavorare rapidamente. Massime prestazioni Gestisci anche i workload di volume elevato più esigenti con un processore più potente, archiviazione più veloce e capacità di rete aumentata. Resilienza del business Crea facilmente un'architettura altamente disponibile e resiliente per un accesso continuo ai dati dei messaggi in caso di interruzioni. Costi ridotti Risparmia sui costi hardware e di manutenzione semplificando le risorse ed eliminando il tempo dedicato all'installazione, all'applicazione di patch e alla manutenzione di ambienti complessi e a più stack. Insight dei dati senza interruzioni Sfrutta i dati mission-critical trasmessi nella tua azienda con le code di streaming per potenziare in maniera ottimale l'analytics e l'AI. Protezione dalle minacce Esegui la crittografia dei dati di business preziosi e altamente sensibili in tutte le fasi del loro percorso senza scrivere codici complessi o modificare le applicazioni.

Funzioni di IBM MQ Messaggistica avanzata Collega sistemi diversi che supportano l'accodamento dei messaggi, gli eventi o PubSub e l'esecuzione di transazioni. Distribuzione assicurata A differenza dei concorrenti, IBM MQ non perde mai un messaggio e non invia mai un messaggio più di una volta. Messaggistica leader di mercato, ovunque La stessa soluzione di messaggistica comprovata, sicura e ad alte prestazioni, comunque e ovunque la distribuisci. Operazioni resilienti Il bilanciamento del carico di lavoro automatizzato e intelligente consente di progettare le applicazioni in scala. Libertà di sviluppo Usa un ampio supporto per linguaggi, API e protocolli di messaggistica (incluso AMQP) e semplici strumenti di gestione. Assistenza tecnica 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno Un team IBM MQ dedicato è a tua disposizione per aiutarti, insieme a una vasta community di utenti.

Specifiche RAM RAM da 256 GB, 16 DIMM DDR4 da 16 GB Porte Ethernet Porte da 1 GbE: 8

Porte da 10 GbE: 4

Porte da 40 GbE: 4

Porte da 100 GbE: 2

Porte Ethernet di gestione da 1 GbE: 2 (1 che supporta IPMI) Processori e dischi 2 processori Intel Xeon Gold 6326 da 16 core.QXS7 da 2,9 GHz, hyperthreading abilitato

4 SSD NVMe da 3,2 TB nel RAID con mirroring controllato dall'hardware

Case study Rivenditore generi di alimentari Un rivenditore di generi alimentari trasferisce agevolmente 50 milioni di messaggi in tutto il paese ogni giorno. La Professional Provident Society Il cliente ha registrato un calo dell'80% delle azioni correttive come risultato degli audit e il 90% del codice di sistema è stato eliminato con IBM MQ Advanced.

Le istituzioni finanziarie fanno un utilizzo massiccio di MQ, che risulta molto valido in ciò che fa. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Leggi il case study