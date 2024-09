In Maximo Manage e Maximo Health è possibile creare record, come ordini di lavoro e record di asset. Tuttavia, tieni presente che non è possibile caricare e utilizzare i dati dei propri asset per queste attività. Vengono forniti dati di esempio per le funzioni e le esperienze chiave del prodotto.

In Maximo Visual Inspection puoi caricare le tue immagini in un set di dati o utilizzare le immagini che forniamo per caricare le immagini in un set di dati. Sebbene non sia possibile caricare il proprio modello addestrato o addestrare un modello durante la prova, forniamo un modello addestrato e delle immagini per testarne l'accuratezza.