IBM Maximo Renewables consente agli operatori del settore dell'energia rinnovabile di aumentare al massimo le prestazioni degli asset, ridurre al minimo i tempi di inattività e ottimizzare la produzione energetica. Questo software di asset performance management per le energie rinnovabili utilizza analytics avanzata, insight basati sull'AI e workflow automatizzati per identificare le cause principali dei problemi e consigliare azioni correttive quasi in tempo reale. Progettato per i sistemi eolici, solari e di storage a batteria, Maximo Renewables aiuta a colmare il divario tra l'output di energia previsto e quello effettivo, aumentando l'affidabilità e la redditività.