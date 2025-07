KP Group è emerso come uno dei conglomerati di energia rinnovabile più diversificati dell'India, con oltre 5,7 GW di capacità installata e altri progetti in cantiere. L'azienda ha l'obiettivo ambizioso di superare i 10 GW entro il 2030. Attualmente gestisce un portfolio di energia rinnovabile superiore a 1,4 GW presso più di 70 strutture in tutta l'India. Con una base clienti in crescita, che comprende oltre 75 clienti PPA (Power Purchase Agreement) ad accesso aperto e più di 130 clienti di centrali elettriche vincolate (CPP), l'organizzazione ha riconosciuto la necessità di migliorare la visibilità, aumentare l'efficienza operativa e scalare in modo efficace per soddisfare la crescente domanda.

Per supportare questo obiettivo, KP Group ha incaricato la divisione responsabile delle operazioni e dei servizi di manutenzione di migliorare le prestazioni energetiche sostenibili in tutto il suo portfolio in espansione di centrali solari e ibride. Tuttavia, l'approccio di monitoraggio esistente era molto manuale e limitava la scalabilità e l'efficienza. Gli ingegneri dovevano accedere al sistema di controllo di supervisione e acquisizione dei dati (SCADA) di ogni impianto individualmente, tramite IP statici, spesso tenendo aperte dozzine di schede del browser contemporaneamente. Inoltre, dovevano tenere traccia degli ordini di lavoro offline utilizzando fogli di calcolo, senza un sistema centralizzato per l'emissione di ticket o per la gestione dei problemi. Con l'aumentare degli asset, questa configurazione frammentata ha creato colli di bottiglia che rendevano sempre più difficile scalare le operazioni.

KP Group ha identificato la necessità di una piattaforma di monitoraggio centralizzata e basata su cloud per unificare l'intero ecosistema di operazioni e manutenzione (O&M). Hanno pensato a una soluzione completa con analisi basate sull'azione, reportistica a livello dirigenziale, monitoraggio dei KPI contrattuali e avvisi personalizzabili. L'obiettivo era quello di promuovere l'agilità operativa, fornire un servizio superiore e aumentare la fiducia degli stakeholder su tutta la linea.