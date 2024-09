IBM z/VM è una tecnologia di virtualizzazione altamente sicura e scalabile per l'infrastruttura cloud e per l'esecuzione di applicazioni critiche. Supporta sistemi operativi Linux, z/OS, z/VSE e z/TPF su server IBM Z e LinuxONE e può ospitare migliaia di server virtuali su un unico sistema. MzSecure Manager for RACF z/VM semplifica i complessi problemi di amministrazione della sicurezza e conformità IT intrinseci in un ambiente di macchine virtuali.

Con zSecure Manager for RACF z/VM è possibile eseguire query in pochi secondi e implementare modifiche di massa con un sovraccarico amministrativo minimo. È possibile identificare i problemi RACF sul sistema operativo z/VM, ad esempio definizioni mancanti o incoerenti, consentendo di correggere o prevenire gli errori prima che diventino una minaccia per la sicurezza e la conformità. È possibile copiare o spostare utenti, gruppi, risorse, applicazioni o interi database e rinominare gli ID all'interno dello stesso database. Produci report in formato email con cadenza giornaliera, secondo una pianificazione personalizzata. Inoltre, IBM ZSecure Manager for RACF z/VM offre un framework esteso per supportare l'automazione e la verifica della conformità.