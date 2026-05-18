Libreria di supporto per open source

Proteggi la tua azienda senza i disagi delle modernizzazioni o migrazioni

Illustrazione di tecnologia che rappresenta infrastrutture dati, server e connettività digitale

Panoramica

Proteggi il tuo business Java enterprise

Molte applicazioni mission-critical basate su Java™ 8 operano ancora su framework non supportati (come Spring Boot 3.2 e Apache Struts 1.3), aumentando i rischi per la sicurezza. Tuttavia, le migrazioni sono costose e creano disagi. IBM® Library Support per Spring, Struts e Hibernate offre sicurezza, conformità e stabilità di livello enterprise senza necessità di riscrivere le applicazioni, così puoi mantenere operative le app, lasciare i team concentrati sulle priorità e proteggere il business. Supportano i workload Java 8 su WebSphere® Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat® JBoss EAP e altri runtime Java enterprise.

Funzionalità

Supporto di sicurezza per le principali librerie Java

Spring Boot

Proteggi le applicazioni Spring Boot 2.7.x, 3.2.x, e 3.3.x con aggiornamenti di sicurezza tempestivi.

Spring Framework

Mantieni i tuoi investimenti in Spring Framework 5.3.x e 6.1.x senza interruzioni operative.

Illustrazione per mostrare le caratteristiche di Library Support Open-Source Spring

Apache Struts

Proteggi decenni di investimenti in Struts con un supporto completo per le versioni 1.1, 1.5 e 2.5. Elimina le vulnerabilità critiche durante la pianificazione della tua roadmap di modernizzazione.

Illustrazione che mostra il supporto per Apache Struts di IBM Library Support for Open-Source

Hibernate ORM è da tempo un framework fondamentale per la persistenza e l’ORM nel mondo Java enterprise. Tuttavia, molte implementazioni si basano ancora su versioni che non ricevono più manutenzione attiva dalla community, aumentando l’esposizione alle vulnerabilità di sicurezza. IBM Library Support for Hibernate colma questa lacuna fornendo aggiornamenti di sicurezza continui e correzioni critiche per le CVE, consentendo alle organizzazioni di mantenere sicure le proprie applicazioni basate su Hibernate e di continuare a eseguire gli ambienti esistenti senza interruzioni. Le versioni supportate includono 5.6.x e 6.4.x.

Illustrazione che mostra le funzionalità di IBM Library Support for Open-Source a supporto di Hibernate ORM

Utilizza sostituzioni dirette per i framework Spring e Struts esistenti, progettate per richiedere zero modifiche al codice. Questo preserva la logica applicativa, il processo di build esistente e riduce al minimo le attività di modernizzazione.

Illustrazione che comunica le sostituzioni drop-in su IBM Library Support for Open-Source

Garantisci conformità normativa e longevità applicativa alle applicazioni Java esistenti grazie ad aggiornamenti di sicurezza per le librerie e i framework open source già in uso.

Illustrazione sulla longevità delle applicazioni su IBM Library Support for Open-Source

Mantieni la continuità e l’affidabilità delle applicazioni nel tuo ecosistema con investimenti minimi, grazie ad aggiornamenti mirati che garantiscono sicurezza a lungo termine durante il processo di modernizzazione delle applicazioni.

Illustrazione sulla manutenzione automatizzata su IBM Library Support for Open-Source

Casi d'uso

Open source per workload moderni

Modernizzazione legacy

Esponi Python/Go/Node.js su IBM Z per estendere o rifattorizzare le applicazioni mainframe esistenti, riducendo rischi e costi e aggiungendo nuovi canali digitali.
Supporto delle API

Crea API REST/GraphQL con librerie open source per fornire dati bancari in tempo reale ad applicazioni di analytics e per dispositivi mobili.
Automazione di DevOps

Utilizza script Python e l’integrazione con Zowe per pipeline CI/CD che si estendono tra ambienti hybrid cloud e mainframe.
AI/ML on-premise

Distribuisci modelli basati su ONNX su IBM Z, mantenendo i dati sensibili on-premise e utilizzando al contempo funzionalità di analytics moderne.
Workload basati su container

Esegui librerie open source come container su Red Hat OpenShift su IBM Z per uno sviluppo indipendente dal linguaggio.
Integrazione multipiattaforma

Condividi i servizi tra z/OS, Linux su Z e istanze di cloud pubblico tramite librerie comuni.
Estensioni ISV

Consenti l’integrazione di componenti aggiuntivi di terze parti, sviluppati con stack open source familiari, nei servizi IBM Z.
Sviluppo orientato ai talenti

Riduci la curva di apprendimento per i nuovi sviluppatori supportando i linguaggi che già conoscono.
Prossimi passi

Prenota una sessione personalizzata per discutere le tue esigenze e definire una strategia di sviluppo su misura.

 