Proteggi la tua azienda senza i disagi delle modernizzazioni o migrazioni
Proteggi il tuo business Java enterprise
Molte applicazioni mission-critical basate su Java™ 8 operano ancora su framework non supportati (come Spring Boot 3.2 e Apache Struts 1.3), aumentando i rischi per la sicurezza. Tuttavia, le migrazioni sono costose e creano disagi. IBM® Library Support per Spring, Struts e Hibernate offre sicurezza, conformità e stabilità di livello enterprise senza necessità di riscrivere le applicazioni, così puoi mantenere operative le app, lasciare i team concentrati sulle priorità e proteggere il business. Supportano i workload Java 8 su WebSphere® Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat® JBoss EAP e altri runtime Java enterprise.
Supporto di sicurezza per le principali librerie Java
Spring Boot
Proteggi le applicazioni Spring Boot 2.7.x, 3.2.x, e 3.3.x con aggiornamenti di sicurezza tempestivi.
Spring Framework
Mantieni i tuoi investimenti in Spring Framework 5.3.x e 6.1.x senza interruzioni operative.
Apache Struts
Proteggi decenni di investimenti in Struts con un supporto completo per le versioni 1.1, 1.5 e 2.5. Elimina le vulnerabilità critiche durante la pianificazione della tua roadmap di modernizzazione.
Hibernate ORM è da tempo un framework fondamentale per la persistenza e l’ORM nel mondo Java enterprise. Tuttavia, molte implementazioni si basano ancora su versioni che non ricevono più manutenzione attiva dalla community, aumentando l’esposizione alle vulnerabilità di sicurezza. IBM Library Support for Hibernate colma questa lacuna fornendo aggiornamenti di sicurezza continui e correzioni critiche per le CVE, consentendo alle organizzazioni di mantenere sicure le proprie applicazioni basate su Hibernate e di continuare a eseguire gli ambienti esistenti senza interruzioni. Le versioni supportate includono 5.6.x e 6.4.x.
Utilizza sostituzioni dirette per i framework Spring e Struts esistenti, progettate per richiedere zero modifiche al codice. Questo preserva la logica applicativa, il processo di build esistente e riduce al minimo le attività di modernizzazione.
Garantisci conformità normativa e longevità applicativa alle applicazioni Java esistenti grazie ad aggiornamenti di sicurezza per le librerie e i framework open source già in uso.
Mantieni la continuità e l’affidabilità delle applicazioni nel tuo ecosistema con investimenti minimi, grazie ad aggiornamenti mirati che garantiscono sicurezza a lungo termine durante il processo di modernizzazione delle applicazioni.
Open source per workload moderni
Esponi Python/Go/Node.js su IBM Z per estendere o rifattorizzare le applicazioni mainframe esistenti, riducendo rischi e costi e aggiungendo nuovi canali digitali.
Crea API REST/GraphQL con librerie open source per fornire dati bancari in tempo reale ad applicazioni di analytics e per dispositivi mobili.
Utilizza script Python e l’integrazione con Zowe per pipeline CI/CD che si estendono tra ambienti hybrid cloud e mainframe.
Distribuisci modelli basati su ONNX su IBM Z, mantenendo i dati sensibili on-premise e utilizzando al contempo funzionalità di analytics moderne.
Esegui librerie open source come container su Red Hat OpenShift su IBM Z per uno sviluppo indipendente dal linguaggio.
Condividi i servizi tra z/OS, Linux su Z e istanze di cloud pubblico tramite librerie comuni.
Consenti l’integrazione di componenti aggiuntivi di terze parti, sviluppati con stack open source familiari, nei servizi IBM Z.
Riduci la curva di apprendimento per i nuovi sviluppatori supportando i linguaggi che già conoscono.