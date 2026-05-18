Molte applicazioni mission-critical basate su Java™ 8 operano ancora su framework non supportati (come Spring Boot 3.2 e Apache Struts 1.3), aumentando i rischi per la sicurezza. Tuttavia, le migrazioni sono costose e creano disagi. IBM® Library Support per Spring, Struts e Hibernate offre sicurezza, conformità e stabilità di livello enterprise senza necessità di riscrivere le applicazioni, così puoi mantenere operative le app, lasciare i team concentrati sulle priorità e proteggere il business. Supportano i workload Java 8 su WebSphere® Application Server (WAS), WAS ND, WebSphere Liberty, Red Hat® JBoss EAP e altri runtime Java enterprise.