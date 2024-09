Promising dell'inventario non significa più solo fornire stime di consegna. Grazie alle funzionalità innovative di IBM, il software IBM Sterling Intelligent Promising sta portando il concetto a un nuovo livello offrendo una piattaforma completa che trasforma il modo in cui i rivenditori gestiscono ed evadono gli ordini. Dalle promesse di consegna in tempo reale alle analytics predittive, il nostro approccio va oltre la semplice indicazione di una data di arrivo stimata agli acquirenti. Con questa tecnologia all'avanguardia, i rivenditori possono ora gestire meglio il loro inventario, ottimizzando la disponibilità dei prodotti giusti al momento giusto e nel posto giusto.