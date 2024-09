Traefik Proxy di Traefik Labs è un proxy inverso HTTP cloud-native e un sistema di bilanciamento. Traefik Labs si integra con i componenti infrastrutturali esistenti e si configura in maniera automatica e dinamica per semplificare la distribuzione di microservizi in più ambienti diversi.

Traefik è in grado di gestire implementazioni ampie e complesse in un'ampia gamma di ambienti e protocolli in cloud pubblici, privati e ibridi tramite un'interfaccia semplice e intuitiva. È inoltre dotato di un potente set di middleware che ne potenziano le capacità di bilanciamento del carico, l'API gateway, l'entrata dell'orchestrator, la comunicazione Est-Ovest tra i servizi, e altro ancora.

Traefik intercetta e indirizza ogni richiesta in arrivo ai corrispondenti servizi di back-end. È particolarmente adatto come controller di ingresso per i cluster Kubernetes.

A differenza di un proxy inverso tradizionale con configurazione statica, Traefik Labs utilizza il rilevamento servizi per configurarsi dinamicamente in base ai servizi stessi. Supporta tutti i principali protocolli e può gestirli in modo flessibile con middleware configurabili per il bilanciamento del carico, la limitazione della velocità, gli interruttori circuito, il mirroring, l'autenticazione e altro ancora.

Osservabilità con Traefik

Il sistema di tracciamento consente agli sviluppatori di visualizzare i flussi di chiamate nella propria infrastruttura. Traefik utilizza OpenTracing e supporta quattro back-end di tracciamento, incluso Instana. Per abilitare Instana come back-end di tracciamento, Traefik supporta YAML, TOML e l'interfaccia della riga di comando per configurare Instana come fornitore di osservabilità preferito.