Con Rancher, le organizzazioni sono in grado di gestire più cluster Kubernetes senza doversi preoccupare delle tipiche sfide operative e di sicurezza che implicano le distribuzioni di Kubernetes. Il monitoraggio degli ambienti Rancher e delle applicazioni in esecuzione in tali cluster e contenitori richiede la capacità di comprendere come vengono eseguiti i diversi componenti dell'applicazione all'interno di Rancher e Kubernetes.

Il monitoraggio delle applicazioni basate su Rancher richiede la visibilità delle prestazioni a livello di cluster, nodo, spazio dei nomi, distribuzione, Kubernetes Service e pod. Instana automatizza la scoperta e il monitoraggio delle applicazioni Kubernetes basate su Rancher. Dopo una rapida installazione dell'agente Instana nel cluster, questi rileva automaticamente tutti i componenti software in esecuzione nell'ambiente, distribuisce i sensori appropriati di monitoraggio delle applicazioni e inizia a tracciare ogni richiesta di applicazione end-to-end.