Python (link esterno a ibm.com) è diventato uno dei linguaggi più importanti nel mondo dello sviluppo delle applicazioni per microservizi di oggi, motivo per cui il monitoraggio di Python è un componente chiave di una strategia completa di monitoraggio delle applicazioni. Sviluppato per la prima volta nel 1991 da Guido van Rossum, Python opera a un alto livello di astrazione, supportando molti paradigmi di programmazione diversi. Sebbene il monitoraggio di Python non sia stato tradizionalmente importante (né disponibile) per le operazioni, la sua crescente popolarità nei microservizi rende il suo ruolo più critico che mai, grazie alle caratteristiche di gestione automatica della memoria e del sistema dei tipi dinamici.

Con l'aggiunta del supporto per il tracciamento distribuito di Python, la soluzione di gestione delle applicazioni di Instana ora rileva, mappa e monitora le entità, i servizi e le connessioni di Python, nonché le relative relazioni con altri componenti dell'infrastruttura dell'applicazione.

L'agente Instana rileva automaticamente la presenza di Python basato su legacy o Python basato su microservizi e installa il sensore appropriato.