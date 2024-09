Per iniziare avrai bisogno di un account Instana. Se hai già un account, segui le istruzioni per l'installazione di Tanzu riportate di seguito. In caso contrario, puoi comunque vedere come funziona la finestra Instana Microservices Application Monitoring for Tanzu con un account di prova gratuito. Devi semplicemente registrarti per una prova gratuita di Instana oggi stesso e poi seguire le istruzioni di installazione riportate di seguito. Installazione della finestra di monitoraggio delle applicazioni a microservizi Instana in OpsManager

Scarica il file del prodotto da VMware Tanzu Network (link esterno a ibm.com) Vai alla dashboard di installazione di OpsManager e fai clic su "Import a Product" (Importa un prodotto) per caricare il file del prodotto Sotto il pulsante "Import a Product", fai clic su "next version number of Instana Microservices Application Monitoring" (numero di versione successiva di Instana Microservices Application Monitoring). Questo aggiunge la finestra alla tua area di staging Fai clic sulla finestra "Instana Microservices Application Monitoring tile" appena aggiunta L'agente Instana richiede una configurazione minima: Dov'è il backend Instana? Qual è la chiave del tuo agente Salva la configurazione La finestra Instana sarà ora una "modifica in sospeso" in OpsManager Fai clic su "Apply Changes" (Applica modifiche) per implementare l'agente Instana su tutta la tua fondazione Tanzu Aggiorna la fondazione per ricevere l'agente Instana