PHP: processore di ipertesto (link esterno a ibm.com) è un linguaggio lato server a doppio uso, utilizzato sia per lo sviluppo web che per la programmazione generica. Che sia incorporato nell'HTML o alla base di un modello web, PHP è un linguaggio estremamente diffuso, utilizzato in quasi tutti i tipi di applicazioni connesse a Internet. Per questi motivi, il monitoraggio di PHP è una parte vitale della soluzione di monitoraggio delle infrastrutture e delle applicazioni basata su AI di Instana per l'integrazione e il monitoraggio delle applicazioni che utilizzano PHP e il suo modulo interpreter.

Come per tutte le tecnologie supportate, Instana rileverà automaticamente i componenti PHP come PHP-CGI e PHP-FPM sul sistema monitorato e implementerà il sensore corretto senza la configurazione dell'utente.