Gli eventi Instana arrivano in PagerDuty già indicizzati e pronti per essere attivati. All'interno di PagerDuty gli avvisi rimandano all'evento in Instana.

Seguendo il link si accede ai dettagli dell'evento Instana. Da qui è possibile indagare sull'evento e intraprendere azioni correttive.

Instana può essere configurato per fornire l'instradamento degli eventi di base. Per instradamento, escalation e pianificazione delle chiamate più avanzati, inoltra gli eventi a PagerDuty per una soluzione completa di risposta agli incidenti.