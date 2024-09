OpenTracing è un'API aperta e neutrale del fornitore per la tracciatura che consente agli utenti di evitare il blocco da fornitore durante la raccolta di dati per l'analisi per comprendere le prestazioni delle applicazioni distribuite. Consente inoltre agli sviluppatori di applicazioni esclusive dell'azienda di raccogliere dati sulle prestazioni specifici dell'applicazione. Inoltre, gli sviluppatori di framework sono in grado di fornire funzionalità di tracciamento in modo standard per consentire una migliore comprensione del comportamento del framework. Le tecnologie basate su OpenTracing, come Jaeger, sono utilizzate da molte aziende web-scale come Uber, Apple e Yelp per ottenere una visibilità più approfondita nelle loro applicazioni altamente distribuite e dinamiche.