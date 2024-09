Il monitoraggio di Microsoft SQL Server è una parte importante del monitoraggio automatizzato delle applicazioni di microservizi di Instana .

Microsoft SQL Server (link esterno a ibm.com) è un popolare sistema di database relazionale sviluppato da Microsoft. SQL Server è disponibile in molte edizioni diverse che si rivolgono a utenti diversi. Parte integrante dello stack di applicazioni di microservizi, SQL Server viene presentato come una "piattaforma di database ibrida scalabile che ha tutto integrato". SQL Server può essere distribuito on-premises o può essere usato come servizio in esecuzione su Microsoft Azure Cloud.