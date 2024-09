Kotlin (link esterno a ibm.com) è un linguaggio di programmazione creato e gestito da JetBrain. L'accoppiamento framework/linguaggio di Springboot e Kotlin è la combinazione più comunemente utilizzata. Il motivo è che Spring Boot e Kotlin forniscono agli sviluppatori l'adattamento perfetto per infrastrutture applicative di microservizi, mentre il monitoraggio di JVM e Kotlin di Instana offrono prestazioni complete e gestione dello stato per applicazioni e servizi scritti in Kotlin.

Per comprendere e ottimizzare le prestazioni delle applicazioni Kotlin e automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, il monitoraggio automatico JVM di Instana non si limita a fornire una serie completa di funzioni di gestione e monitoraggio:

Scoperta delle istanze JVM

Monitoraggio dello stato a configurazione zero

Tracciamento automatico degli endpoint del servizio HTTP

Strumentazione automatica del codice per le tecnologie supportate (ad es. Spring Boot, Apache Tomcat e altri)

Visualizzazione delle mappe delle dipendenze dei servizi

Tracciamento di tutte le richieste end-to-end su tutti i sistemi e servizi

Rilevamento automatico di applicazioni e servizi

Il monitoraggio completo di Kotlin/JVM richiede la visibilità delle prestazioni dell'host fisico o virtuale, dei container, delle istanze JVM, delle metriche tipiche di JVM (come i dati della Garbage Collection) e di qualsiasi codice applicativo e di servizio distribuito nell'istanza JVM.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare i servizi basati su Kotlin in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze JVM, implementa i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare applicazioni e richieste. Inoltre, Instana determina automaticamente non solo lo stato delle istanze JVM, ma anche delle applicazioni e dei servizi in esecuzione al suo interno.