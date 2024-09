Java (link esterno a ibm.com) è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati per realizzare soluzioni internet critiche e altamente scalabili. Inoltre, JVM (Java Virtual Machine) è il motore runtime più utilizzato per la creazione di altri componenti importanti di sistemi mission critical come Cassandra o Hadoop. Il monitoraggio Java/JVM di Instana offre una gestione completa delle prestazioni e dello stato delle applicazioni e dei servizi in esecuzione all'interno di Java Virtual Machine, inclusi i parametri interni e le metriche delle prestazioni di JVM.

Per comprendere e ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, il monitoraggio automatico Java di Instana non si limita a mostrare semplici metriche ma offre una serie completa di funzioni di gestione e monitoraggio:

Rilevamento di istanze Java/JVM

Monitoraggio dello stato a configurazione zero

Strumentazione automatica del codice per le tecnologie supportate (ad es. Spring Boot, Apache Tomcat e altri)

Mappatura automatica e visualizzazione delle mappe delle dipendenze del servizio

Tracciamento end-to-end delle richieste su tutti i sistemi

Rilevamento automatico di applicazioni e servizi

Il monitoraggio completo di JVM richiede la visibilità delle prestazioni dell'host fisico o virtuale, dei container, delle istanze Java, delle metriche tipiche di JVM (come i dati della Garbage Collection) e di tutte le applicazioni e i servizi distribuiti nell'istanza JVM.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare i servizi basati su Java in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze JVM, implementa i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare applicazioni e richieste. Inoltre, Instana determina automaticamente non solo lo stato delle istanze JVM, ma anche delle applicazioni e dei servizi in esecuzione al suo interno.