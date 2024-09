Instana AutoTrace rende il tracciamento distribuito un’esperienza senza sforzo, digitalizzando automaticamente sensori specifici di questa tecnologia nelle applicazioni in esecuzione.

Questi sensori raccolgono informazioni sulle prestazioni e sullo stato dei tuoi servizi e raccolgono dati sulle relazioni per ogni richiesta, come le dipendenze dal servizio.La raccolta e l’analisi dei dati delle applicazioni e dell’infrastruttura di Instana AutoTrace sono completamente automatizzate e offrono un’esperienza di monitoraggio immediato senza la necessità di configurare manualmente KPI o regole di avviso.

Le tracce distribuite generate da Instana AutoTrace forniscono all’utente un modo rapido e semplice per comprendere il flusso di una richiesta attraverso più sistemi e per risolvere eventuali incidenti di servizio.Informazioni dettagliate sulle dipendenze del servizio, le tracce dello stack per servizio e i tempi di richiesta di ogni singolo servizio sono offerte dalla dashboard flessibile “Analyze Trace” in Instana senza alcuno sforzo di configurazione manuale.