Humio (link esterno a ibm.com) è uno strumento di registrazione progettato per acquisire e conservare i dati in streaming non appena arrivano, indipendentemente dal volume.Con Humio, gli utenti sono in grado di raccogliere, analizzare e dare un senso ai dati generati dalla macchina.Instana si integra perfettamente con Humio per offrire funzioni avanzate di gestione e monitoraggio di infrastrutture e applicazioni come:

Rilevamento continuo e automatico delle modifiche all'infrastruttura

Strumentazione automatica, senza riavvio, del codice dei linguaggi di programmazione

Visualizzazione delle dipendenze dei servizi

Tracciamento end-to-end del 100% delle richieste su tutti i sistemi

Monitoraggio della qualità delle applicazioni e dei servizi

Il monitoraggio completo delle applicazioni richiede la visibilità delle prestazioni per l'host fisico o virtuale, i contenitori, le istanze del servizio e qualsiasi dipendenza da applicazioni e servizi.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare le tecnologie supportate in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni.L'agente Instana rileva automaticamente tutte le modifiche all'infrastruttura, implementa i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare applicazioni e richieste.

Le metriche e gli approfondimenti forniti da Instana possono essere utilizzati per arricchire e correlare i dati di registrazione raccolti da Humio.