Una parte crescente dell'architettura delle applicazioni cloud-native, .Net Core (link esterno a ibm.com) è il successore di .Net Framework di Microsoft. Rilasciato per la prima volta nel 2016, il framework .Net Core è sia open source che multipiattaforma (in esecuzione su Windows, Linux e MacOS). Il monitoraggio e il tracciamento di .Net Core richiedono entrambi il rilevamento delle istanze .Net core, la visibilità a livello di codice nei linguaggi di runtime C# e F# e la capacità di monitorare le prestazioni e tracciare automaticamente le richieste distribuite. Instana ha annunciato il supporto alla gestione delle prestazioni .Net Core in occasione di Microsoft Ignite nel 2018.

Come il codice dell'applicazione .Net tradizionale, le applicazioni C# e F# in esecuzione su .Net Core sono linguaggi di compilazione interpretati (nel senso che funzionano come byetcode), ma invece di essere eseguiti in una JVM, vengono eseguiti in un CLR (Common Language Runtime). Come ci si aspetterebbe da Microsoft, se lo si desidera, vi è una stretta integrazione con Visual Studio per lo sviluppo. Nel maggio del 2020, Microsoft ha annunciato che la versione successiva di .Net Core (all'epoca v3) si sarebbe chiamata .Net 5 (senza più "Core"), inglobando entrambi i framework in un unico prodotto.