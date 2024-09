Come Kubernetes open source (K8s), i servizi Kubernetes commerciali come CoreOS Tectonic sono difficili da monitorare, soprattutto quando si cerca di capire come le prestazioni delle applicazioni siano collegate al sistema Kubernetes. CoreOS Tectonic è un cluster Kubernetes ospitato, fornito come Infrastructure As A Service (IaaS) da CoreOS (acquisita da Red Hat all'inizio del 2018). CoreOS Tectonic Monitoring di Instana, parte delle nostre più ampie soluzioni di monitoraggio dell'infrastruttura applicative e APM, offre una visibilità completa su Tectonic, il motore Kubernetes, i contenitori, le piattaforme dell'infrastruttura applicativa in esecuzione nei contenitori e le applicazioni che vengono eseguite nell'intero sistema.

Il monitoraggio Kubernetes automatizzato di Instana aiuta i team Operations, DevOps e Engineering a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e automatizzare meglio i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni andando oltre semplici metriche per fornire funzioni di monitoraggio avanzate:

Rilevamento dei nodi Kubernetes e dei servizi distribuiti

Strumentazione automatica del codice dei servizi distribuiti (se applicabile)

Visualizzazione delle mappe delle dipendenze dei servizi

Tracciamento del 100% delle richieste su tutti i sistemi e servizi

Monitoraggio dello stato delle applicazioni e dei servizi

Il monitoraggio completo dell'infrastruttura CoreOS Tectonic richiede visibilità delle prestazioni per gli host virtuali, i pod in esecuzione, i contenitori e l'orchestrazione, nonché per tutte le applicazioni e i servizi distribuiti nel cluster.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare CoreOS Tectonic in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze Kubernetes e le tecnologie di servizio utilizzate, distribuisce i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare le applicazioni e le richieste. Instana determina automaticamente anche l'integrità del cluster Tectonic.