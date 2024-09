L'agente Instana identifica automaticamente containerd in esecuzione sulle risorse del sistema e distribuisce e configura il sensore containerd di Instana. Instana sfrutta la sua base di conoscenza accurata che conosce già le metriche delle prestazioni rilevanti per la raccolta e i parametri da configurare per raggiungere tale obiettivo. In particolare, la configurazione automatica di Instana per containerd è impostata per tenere traccia di elementi come ID contenitore, Immagine, Creato il, Aggiornato il, spazio dei nomi containerd, and etichette

Le metriche tipiche di monitoraggio di containerd includono: