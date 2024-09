Instana identifica automaticamente tutte le istanze dell'applicazione Clojure in esecuzione, distribuendo (e configurando) il sensore di monitoraggio Clojure di Instana senza alcuno sforzo manuale. Viene inoltre identificata ogni parte diversa dello stack, con sensori di monitoraggio specifici implementati e configurati automaticamente. La base di conoscenza accurata di Instana è in grado di identificare quali sono le metriche delle prestazioni più rilevanti per lo stato generale del sistema, come raccoglierle e come dovrebbero funzionare. Per monitorare lo stato dei servizi Java, vengono raccolte anche metriche aggiuntive. Dal momento che la configurazione automatica di Instana raccoglie tutte le informazioni pertinenti, il monitoraggio delle istanze Java è estremamente semplice.

Per determinare lo stato complessivo del servizio, il sensore di monitoraggio Clojure raccoglie anche i KPI nell'ambiente di esecuzione JVM monitorato per determinarne lo stato di salute.

Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle firme di integrità della base di conoscenza curata, Instana rileva automaticamente i problemi relativi alle singole istanze JVM e agli incidenti di servizio. In base alla gravità, Instana automatizza l'escalation degli incidenti e l'identificazione delle cause primarie, aiutandoti a risolvere i problemi prima che coinvolgano gli utenti.