Il monitoraggio di AWS SQS è una parte fondamentale della soluzione completa di monitoraggio di Amazon Web Services di Instana. Il Simple Queue Service (AWS SQS) (link esterno a ibm.com) è un servizio di accodamento di messaggi in hosting su Amazon che fornisce il cloud computing come pacchetto ai propri clienti cloud e come servizio individuale. In termini di API, Amazon SQS dispone di SDK in alcuni dei linguaggi più diffusi, tra cui Java, PHP e Ruby. Il servizio di messaggistica è distribuito e garantisce l'invio di qualsiasi messaggio composto da un tipo di dati non limitato almeno una volta, oltre a fornire l'autenticazione attraverso l'account AWS dell'utente. Gli utenti possono eliminare i messaggi utilizzando le ricevute inviate insieme a ciascun log dei messaggi.

Dopo la distribuzione in un ambiente client, Instana mapperà automaticamente l'intera infrastruttura e identificherà come le diverse tecnologie interagiscono tra loro con il suo modello di back-end del grafico dinamico.