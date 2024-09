Servizio di archiviazione ad oggetti creato per memorizzare e recuperare qualsiasi quantità di dati da qualsiasi origine, Amazon S3 (collegamento esterno a ibm.com) offre scalabilità, disponibilità dei dati, sicurezza e prestazioni all'avanguardia. Il monitoraggio di AWS S3 è un elemento fondamentale di qualsiasi soluzione di monitoraggio delle applicazioni a microservizi. Clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori usano infatti Amazon S3 per archiviare e proteggere qualsiasi quantità di dati per una vasta gamma di casi d'uso (siti web, applicazioni mobili, backup e ripristino, archiviazione, applicazioni aziendali, dispositivi IoT e analitica big data).

Il monitoraggio e la gestione delle prestazioni dei database e dell'infrastruttura di archiviazione all'interno delle applicazioni a microservizi sono importanti per i team DevOps che forniscono servizi ad alte prestazioni. Il supporto agli ambienti AWS S3 fa parte di questa attività di monitoraggio dei dati e dell'archiviazione. Quando la soluzione automatizzata di monitoraggio delle applicazioni di Instana viene distribuita in un'infrastruttura con Amazon S3, l'agente Instana rileva automaticamente la presenza di ogni istanza di Amazon S3 e si configura per monitorare sia le prestazioni e la configurazione di Amazon S3 sia le applicazioni e i servizi che usano gli oggetti memoria.