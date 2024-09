AWS Kinesis è un motore di streaming analitico che consente di raccogliere, elaborare e analizzare stream di dati in tempo reale. La data analytics in tempo reale è una componente mission critical delle applicazioni odierne, e richiede informazioni sulle prestazioni e sullo stato. Proprio per questo, il monitoraggio di AWS Kinesis di Instana offre una gestione completa di questi aspetti.

AWS Kinesis svolge un ruolo importante nelle applicazioni che elaborano qualsiasi tipo di stream di dati, di conseguenza per i team DevOps, operativi e tecnici, ed è fondamentale poterlo monitorare. Il monitoraggio automatico di Amazon Kinesis di Instana non si limita a fornire semplici metriche ma offre una serie completa di funzioni di gestione e monitoraggio:

Rilevamento delle configurazioni e degli stream di dati di AWS Kinesis

Visualizzazione delle mappe delle dipendenze dei servizi

Tracciamento delle richieste su tutti i sistemi (tracce end-to-end)

Monitoraggio dello stato delle applicazioni e dei servizi

Informazioni sull'esecuzione di pipeline di elaborazione dei flussi

Il monitoraggio completo di AWS Kinesis richiede la visibilità delle prestazioni dei processi Amazon Kineses Data Streams, delle sorgenti e dei contenitori dei dati, nonché delle applicazioni e dei servizi che utilizzano lo stream di dati.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare AWS Kinesis Data Streams in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le configurazioni di AWS Kinesis, distribuisce i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare processi, origini, contenitori e richieste. Instana determina automaticamente anche lo stato dei processi di elaborazione.