La soluzione Elastic Load Balancing di Amazon (AWS ELB (link esterno a ibm.com)) è il servizio di bilanciamento del carico più utilizzato per applicazioni e servizi distribuiti in AWS su piattaforme come Amazon EC2, AWS Elastic Beanstalk, AWS ECS e molte altre. Il monitoraggio di AWS ELB è una delle soluzioni standard di Instana per il monitoraggio delle applicazioni e delle infrastrutture, e fornisce informazioni su servizi e applicazioni per gli ambienti che includono il popolare servizio di bilanciamento del carico.

Per contribuire a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni e automatizzare ulteriormente i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, il monitoraggio automatico AWS ELB di Instana non si limita a mostrare semplici metriche ma offre funzioni complete di gestione e monitoraggio:

Rilevamento automatico delle configurazioni di AWS Elastic Load Balancing e dei componenti dell'infrastruttura a cui si connettono

Mappatura e visualizzazione dei bilanciatori del carico e delle dipendenze dei servizi

Tracciamento end-to-end delle richieste tramite ELB e in tutti i servizi

Monitoraggio dello stato dei servizi e delle applicazioni

Il monitoraggio completo di AWS ELB richiede la visibilità delle prestazioni del servizio di bilanciamento del carico, delle metriche di richieste e connessioni e di tutte le applicazioni e i servizi gestiti dal servizio AWS ELB.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare AWS ELB in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze AWS ELB, distribuisce i sensori di monitoraggio necessari e inizia a tracciare applicazioni e richieste. Instana determina automaticamente anche lo stato di AWS ELB.