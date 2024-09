Instana monitora gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI, Key Performance Indicators) a livello di singolo componente e applicazione per ciascuna istanza. I KPI di Kafka vengono utilizzati per monitorare in tempo reale lo stato di ogni istanza e cluster. I KPI del servizio vengono utilizzati per acquisire una comprensione delle prestazioni di Kafka all'interno dell'ambiente complessivo.

Instana AI utilizza analisi statistiche avanzate e una serie di regole specifiche della base di conoscenza, e applica l'apprendimento automatico per determinare lo stato di integrità di ogni istanza e cluster in tempo reale.