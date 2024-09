Il monitoraggio HBase è una parte importante del monitoraggio automatizzato delle applicazioni di microservizi di Instana. Apache HBase (link esterno a ibm.com) è un database open source, distribuito e non relazionale scritto in Java, che sfrutta Hadoop (link esterno a ibm.com) e HDFS (link esterno a ibm.com) per fornire quanto segue:

Scalabilità lineare e modulare

Letture e scritture strettamente coerenti

Sharding automatico e configurabile delle tabelle

Supporto con failover automatico tra RegionServers

Comode classi base per supportare i lavori Hadoop MapReduce con tabelle Apache HBase

API Java di facile utilizzo per l'accesso ai client

Blocco cache e filtri bloom per query in tempo reale

Push down del predicato di query tramite filtri lato server

Thrift gateway e un servizio web REST-ful che supporta opzioni di codifica dei dati XML, Protobuf e binarie

Supporto per l'esportazione di metriche tramite il sottosistema di metriche Hadoop in file o tramite JMX