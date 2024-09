I moduli Akka HTTP (link esterno a ibm.com) implementano uno stack HTTP completo, lato server e client, in aggiunta ad akka-actor e akka-stream. Non è un framework web, ma piuttosto un toolkit generico per fornire e consumare servizi HTTP. L'API offre diversi livelli di astrazione, consentendo allo sviluppatore di scegliere tra velocità e controllo.

Instana supporta le applicazioni create utilizzando moduli Akka HTTP come parte del suo supporto per Java. L'agente Instana rileva automaticamente i processi JVM in esecuzione e si aggancia ad essi. Una volta collegato, inizia a raccogliere le metriche di runtime e con AutoTrace™ ogni richiesta viene tracciata da cima a fondo, senza campionamenti.