Risolvi i problemi e gestisci le applicazioni basate su agenti e LLM
IBM® Instana GenAI Observability porta il monitoraggio dell'AI negli stessi potenti workflow che i team già utilizzano per le loro applicazioni full stack. Rileva e mappa automaticamente agenti, catene e attività, quindi collega i loro dati al resto dell'infrastruttura. Con la visibilità integrata su prompt, output, token, latenza, costi ed errori, i team possono tracciare rapidamente i problemi, ottimizzare le prestazioni e utilizzare app basate su AI in modo sicuro.
Supportato dagli standard OpenLLMetry, Instana supporta i principali provider e framework, tra cui IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph e CrewAI, oltre a tempi di esecuzione quali vLLM e GPU. Questo approccio di ecosistema aperto rende la tua AI observability portatile, consapevole dei costi e pronta per la governance, offrendoti una chiarezza end-to-end dal modello all'infrastruttura senza dover cambiare strumento.
Accelera l'analisi della causa principale con tracce unificate per agenti, strumenti, modelli e servizi senza cambi di contesto.
Controlla le spese e le sorprese con una visibilità dei token e dei costi modellata per richiesta, utente, modello o inquilino.
Migliora l'affidabilità e la governance con segnali pronti per le policy, tra cui latenza, errori, prompt e output.
Instana scopre automaticamente i componenti dell'AI, inclusi agenti, catene e attività, e mappa le loro relazioni con i servizi e l'infrastruttura. Questa funzionalità include la modellazione e il monitoraggio della gerarchia delle attività allo scopo di visualizzare i flussi e individuare l'origine dei problemi.
Traccia ogni passaggio tra agenti, chiamate di strumenti, recuperi e chiamate di modelli, correlandoli con i segnali APM tradizionali. L'indagine sugli incidenti in tempo reale porta gli intervalli AI nella stessa timeline di microservizi, database e reti.
Monitora l'utilizzo dei token e i costi modellati a livelli granulari per ottimizzare modelli, prompt e tenancy. Usa questi insight per prevenire gli sforamenti e allineare la spesa alle prestazioni.
Acquisisci prompt e output (con redazione configurabile), latenza, produttività, tassi di errore e metadati dei modelli o dei fornitori utilizzando le convenzioni OpenLLMetry. Questi segnali operativi possono generare dashboard e avvisi che aiutano a rilevare comportamenti rischiosi e indirizzarli ai proprietari giusti.
Utilizza la strumentazione nativa OpenLLMetry (Trace loop) con copertura per i principali fornitori di modelli e framework, GPU e tempi di esecuzione come vLLM. Mantieni i dati AI portatili e indipendenti dal fornitore, unificandoli con un APM maturo e il monitoraggio dell'infrastruttura di Instana.
Comprendi la complessa mappatura dell'infrastruttura attraverso il monitoraggio in tempo reale delle applicazioni cloud-native.
Risolvi i problemi prima che abbiano conseguenze sui tuoi clienti con un processo decisionale basato sull'intelligenza artificiale.
Ottieni una maggiore visibilità con Instana per utilizzare al meglio il tuo investimento in AWS.
Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con osservabilità automatizzata e basata su AI.