GenAI Observability

Risolvi i problemi e gestisci le applicazioni basate su agenti e LLM
Una dashboard dettagliata che mostra le metriche di observability della gen AI di IBM

Scopri come Instana traccia e ottimizza la gen AI e i componenti agentici.

Visualizza e gestisci le tue applicazioni AI con un contesto full stack

 

IBM® Instana GenAI Observability porta il monitoraggio dell'AI negli stessi potenti workflow che i team già utilizzano per le loro applicazioni full stack. Rileva e mappa automaticamente agenti, catene e attività, quindi collega i loro dati al resto dell'infrastruttura. Con la visibilità integrata su prompt, output, token, latenza, costi ed errori, i team possono tracciare rapidamente i problemi, ottimizzare le prestazioni e utilizzare app basate su AI in modo sicuro.

Supportato dagli standard OpenLLMetry, Instana supporta i principali provider e framework, tra cui IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph e CrewAI, oltre a tempi di esecuzione quali vLLM e GPU. Questo approccio di ecosistema aperto rende la tua AI observability portatile, consapevole dei costi e pronta per la governance, offrendoti una chiarezza end-to-end dal modello all'infrastruttura senza dover cambiare strumento.

 
Vantaggi
Analisi più rapida delle cause profonde nelle app AI

Accelera l'analisi della causa principale con tracce unificate per agenti, strumenti, modelli e servizi senza cambi di contesto.
Controlla e ottimizza i token e i costi dell'AI

Controlla le spese e le sorprese con una visibilità dei token e dei costi modellata per richiesta, utente, modello o inquilino.
Rafforza i segnali di affidabilità, governance e conformità

Migliora l'affidabilità e la governance con segnali pronti per le policy, tra cui latenza, errori, prompt e output.

Funzioni

Mappatura del framework AI Tracciamento gen AI end-to-end Analisi dei token e degli analytics Segnali di qualità, sicurezza e policy Ecosistema e tempo di esecuzione aperti
