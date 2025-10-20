IBM® Instana GenAI Observability porta il monitoraggio dell'AI negli stessi potenti workflow che i team già utilizzano per le loro applicazioni full stack. Rileva e mappa automaticamente agenti, catene e attività, quindi collega i loro dati al resto dell'infrastruttura. Con la visibilità integrata su prompt, output, token, latenza, costi ed errori, i team possono tracciare rapidamente i problemi, ottimizzare le prestazioni e utilizzare app basate su AI in modo sicuro.

Supportato dagli standard OpenLLMetry, Instana supporta i principali provider e framework, tra cui IBM watsonx.ai, Amazon Bedrock, OpenAI, Anthropic, Groq, DeepSeek, LangChain, LangGraph e CrewAI, oltre a tempi di esecuzione quali vLLM e GPU. Questo approccio di ecosistema aperto rende la tua AI observability portatile, consapevole dei costi e pronta per la governance, offrendoti una chiarezza end-to-end dal modello all'infrastruttura senza dover cambiare strumento.