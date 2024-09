In un panorama digitale in continua evoluzione come quello attuale, le operazioni IT affrontano una sfida senza precedenti: quella di dover gestire dati applicativi eccezionali per volume e complessità. L'analisi umana tradizionale, da sola, non è sufficiente per eliminare i problemi derivanti dalla natura dinamica degli ambienti cloud-native. Ma non tutto è perduto: l'intelligenza artificiale (AI) è in grado di elaborare elevate quantità di dati in tempo reale, fornendo insight su cui un essere umano potrebbe inavvertitamente sorvolare.

Grazie a Instana e alla sua correzione automatica degli incidenti, puoi beneficiare di una gestione rapida e una risoluzione efficiente dei problemi, con tempi di inattività dell'applicazione pari quasi a zero. Automatizzando la correzione degli incidenti è possibile liberare risorse preziose per sviluppatori, progettazione dell'affidabilità del sito (SRE) e DevOps, consentendo quindi ai team di: