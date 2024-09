IBM Inspector Portable è un'app mobile nativa per iOS o iPadOS che sfrutta le funzionalità di IBM Model Builder for Vision o IBM Maximo Visual Inspection per eseguire modelli Core ML su iPhone o iPad, consentendo ispezioni visive manuali. IBM Inspector Portable introduce il concetto di procedure di ispezione che consentono agli utenti di eseguire più ispezioni come una serie di fasi. Le procedure possono essere create facilmente nell'app complementare IBM Inspection Workbench in esecuzione su un iPad.