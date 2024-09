IBM Industry Solutions Workbench è una suite di soluzioni collaborative di progettazione e sviluppo che aiuta i team di sviluppo agile odierni a progettare, implementare ed eseguire in modo efficiente applicazioni di livello aziendale avanzate, progettate per il cloud. Workbench unisce le moderne tecnologie di sviluppo per automatizzare le attività ripetitive di progettazione e sviluppo, consentendo ai team di sviluppo di concentrarsi su attività di alto valore.



Industry Solutions Workbench è stata progettata per l'innovazione e la co-creazione aperte basate su soluzioni multi-sorgente e multi-fornitore. L'offerta è basata su standard aperti e con preferenze open source.