IMS Performance Analyzer for z/OS fornisce informazioni sulle prestazioni del sistema IMS per:

Monitoraggio

Ottimizzazione

Gestione dei livelli di servizio

Analisi delle tendenze

Pianificazione della capacità

Queste informazioni critiche sulle prestazioni vengono riportate al livello di dettaglio richiesto, da riepiloghi e grafici più generici per i dirigenti a tracce dettagliate per un'analisi approfondita. IMS Performance Analyzer for z/OS semplifica notevolmente questo processo, poiché offre un efficace motore di reportistica, accompagnato da una moltitudine di report razionalizzati e di facile lettura. Le informazioni vengono presentate in un formato flessibile, in modo che i tuoi collaboratori possano iniziare a utilizzarle immediatamente.