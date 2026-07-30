IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Convalida, confronta, mappa, recupera, segnala e rigenera le definizioni del database e del programma IMS
Garantisci l'integrità e la coerenza del database IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS convalida, confronta, mappa, recupera, segnala e rigenera librerie IMS, garantendo l'integrità di ACB, DBD, PSB e MFS. Mappa e confronta i blocchi di controllo, ricrea le fonti e fornisce una GUI per visualizzare le relazioni.
Proteggere la coerenza di database e applicazioni
Quando un database IMS viene caricato con un insieme di definizioni di database e successivamente viene utilizzato con un insieme diverso di definizioni, possono verificarsi problemi che compromettono l'integrità dei dati. Lo strumento IMS Library Integrity Utility for z/OS è in grado di rilevare questi problemi prima che provochino gravi problemi di integrità dei dati nei database IMS di produzione. Lo strumento può prevenire sia i problemi di batch IMS che quelli delle applicazioni online verificando i blocchi di controllo IMS durante l'autorizzazione del database.
IMS Library Integrity Utility assicura che le risorse IMS DBD (database) e PSB (applicazione) siano coerenti tra le librerie chiave.
Lo strumento aiuta a garantire che le relazioni e le definizioni del database siano presenti al momento della creazione del DBD e del PSB. Dispone di funzioni speciali per garantire che la libreria IMS ACB sia coerente e priva di problemi. Verifica che tutti gli elementi ACB siano stati creati nella stessa versione di IMS e nello stesso livello di rilascio. Può anche creare un IMS ACB dai blocchi di controllo IMS DBD e PSB.
IMS Library Integrity Utilities verifica la coerenza delle risorse dei database e delle applicazioni IMS distribuite su più librerie. Lo strumento può controllare fino a dieci librerie contemporaneamente per garantire la coerenza tra le definizioni IMS DBD, PSB e ACB, nonché tra i record IMS DBRC DB e DSG presenti nei set di dati RECON. Inoltre, consente di confrontare i blocchi di controllo IMS DBD e PSB con lo stesso nome o con nomi diversi, archiviati nella stessa libreria o in librerie differenti.
IMS Library Integrity Utilities può riconvertire i blocchi di controllo IMS DBD, PSB, MFS e ACB nelle rispettive istruzioni di controllo sorgente originali. Questa funzionalità è particolarmente utile quando le librerie sorgente originali non sono più disponibili e occorre modificare le definizioni. Inoltre, lo strumento consente di confrontare le definizioni delle schermate terminali di IMS Message Format Service (MFS) presenti nella stessa libreria IMS MFS o in librerie IMS MFS differenti.
IMS Library Integrity Utilities può generare numerosi report per supportare gli amministratori di database IMS nella gestione delle librerie IMS DBD, PSB, ACB e MFS, del set di dati IMS DBRC RECON e dell'IMS Catalog. I report includono mappature dettagliate delle definizioni IMS DBD, PSB e ACB, oltre a report a matrice che mostrano i confronti tra più librerie di database e applicazioni. Sono inoltre disponibili report riepilogativi che sintetizzano il contenuto dei set di dati delle librerie IMS DBD, PSB e ACB.
Quando l'estensione DBD/PSB Viewer di IMS Library Integrity Utilities è installata insieme a IMS Administration Foundation for z/OS, gli utenti possono ottenere una rappresentazione grafica delle strutture del database e delle applicazioni IMS. È inoltre possibile visualizzare il codice sorgente dei DBD e dei PSB di IMS, nonché le relazioni tra i DBD IMS e i DBD logici e tra i DBD e i PSB.
Funzionalità chiave per mantenere l'integrità IMS
IMS Library Integrity Utilities for z/OS fa parte degli IMS Tools Solution Packs e aiuta gli amministratori a gestire le operazioni in modo efficiente, garantendo al contempo la coerenza delle librerie. Mantiene l'accuratezza e la capacità di ripristino del sistema convalidando le definizioni, prevenendo incongruenze, identificando le differenze e rigenerando le informazioni di controllo, riducendo così i rischi e supportando operazioni affidabili su larga scala.
Rileva disallineamenti come l'uso errato del DBD prima dell'avvio dell'esecuzione. Questo aiuta i team a evitare incongruenze strutturali che possono portare a corruzione e rende più affidabili le operazioni del database IMS.
Verifica che le definizioni dei sottosistemi IMS richieste siano configurate e accessibili prima dell'esecuzione dei workload. Questo aiuta i team a prevenire problemi in fase di runtime causati da elementi di configurazione mancanti o incompleti.
Identifica le discrepanze confrontando gli elementi presenti nelle librerie pertinenti. Questo aiuta i team a mantenere gli ambienti allineati, a ridurre le discrepanze di configurazione e a supportare pratiche di gestione del database uniformi.
Ripristina le istruzioni di controllo sorgente essenziali e ricostruisci gli elementi delle librerie andati persi o danneggiati. Questo aiuta i team ad accelerare le attività di ripristino e a preservare le informazioni necessarie per mantenere l'integrità del database.
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