IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

Convalida, confronta, mappa, recupera, segnala e rigenera le definizioni del database e del programma IMS

Un grafico stilizzato che mostra una persona che lavora con più file che rappresentano librerie

Panoramica

Garantisci l'integrità e la coerenza del database IMS

IMS Library Integrity Utilities for z/OS convalida, confronta, mappa, recupera, segnala e rigenera librerie IMS, garantendo l'integrità di ACB, DBD, PSB e MFS. Mappa e confronta i blocchi di controllo, ricrea le fonti e fornisce una GUI per visualizzare le relazioni.

Funzionalità

Proteggere la coerenza di database e applicazioni

Quando un database IMS viene caricato con un insieme di definizioni di database e successivamente viene utilizzato con un insieme diverso di definizioni, possono verificarsi problemi che compromettono l'integrità dei dati. Lo strumento IMS Library Integrity Utility for z/OS è in grado di rilevare questi problemi prima che provochino gravi problemi di integrità dei dati nei database IMS di produzione. Lo strumento può prevenire sia i problemi di batch IMS che quelli delle applicazioni online verificando i blocchi di controllo IMS durante l'autorizzazione del database.

Primo piano di un ingegnere che lavora al computer in un data center

IMS Library Integrity Utility assicura che le risorse IMS DBD (database) e PSB (applicazione) siano coerenti tra le librerie chiave.

Lo strumento aiuta a garantire che le relazioni e le definizioni del database siano presenti al momento della creazione del DBD e del PSB. Dispone di funzioni speciali per garantire che la libreria IMS ACB sia coerente e priva di problemi. Verifica che tutti gli elementi ACB siano stati creati nella stessa versione di IMS e nello stesso livello di rilascio. Può anche creare un IMS ACB dai blocchi di controllo IMS DBD e PSB.

 

Specialista IT che passa davanti a una fila di sistemi z17

IMS Library Integrity Utilities verifica la coerenza delle risorse dei database e delle applicazioni IMS distribuite su più librerie. Lo strumento può controllare fino a dieci librerie contemporaneamente per garantire la coerenza tra le definizioni IMS DBD, PSB e ACB, nonché tra i record IMS DBRC DB e DSG presenti nei set di dati RECON. Inoltre, consente di confrontare i blocchi di controllo IMS DBD e PSB con lo stesso nome o con nomi diversi, archiviati nella stessa libreria o in librerie differenti.

Tecnico che utilizza un laptop

IMS Library Integrity Utilities può riconvertire i blocchi di controllo IMS DBD, PSB, MFS e ACB nelle rispettive istruzioni di controllo sorgente originali. Questa funzionalità è particolarmente utile quando le librerie sorgente originali non sono più disponibili e occorre modificare le definizioni. Inoltre, lo strumento consente di confrontare le definizioni delle schermate terminali di IMS Message Format Service (MFS) presenti nella stessa libreria IMS MFS o in librerie IMS MFS differenti.

Un prompt engineer sviluppa un'app di codifica con dati software seduto davanti al monitor del computer in ufficio

IMS Library Integrity Utilities può generare numerosi report per supportare gli amministratori di database IMS nella gestione delle librerie IMS DBD, PSB, ACB e MFS, del set di dati IMS DBRC RECON e dell'IMS Catalog. I report includono mappature dettagliate delle definizioni IMS DBD, PSB e ACB, oltre a report a matrice che mostrano i confronti tra più librerie di database e applicazioni. Sono inoltre disponibili report riepilogativi che sintetizzano il contenuto dei set di dati delle librerie IMS DBD, PSB e ACB.

Uomo d'affari che lavora al laptop in ufficio

Quando l'estensione DBD/PSB Viewer di IMS Library Integrity Utilities è installata insieme a IMS Administration Foundation for z/OS, gli utenti possono ottenere una rappresentazione grafica delle strutture del database e delle applicazioni IMS. È inoltre possibile visualizzare il codice sorgente dei DBD e dei PSB di IMS, nonché le relazioni tra i DBD IMS e i DBD logici e tra i DBD e i PSB.

Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor

Casi d'uso

Funzionalità chiave per mantenere l'integrità IMS

IMS Library Integrity Utilities for z/OS fa parte degli IMS Tools Solution Packs e aiuta gli amministratori a gestire le operazioni in modo efficiente, garantendo al contempo la coerenza delle librerie. Mantiene l'accuratezza e la capacità di ripristino del sistema convalidando le definizioni, prevenendo incongruenze, identificando le differenze e rigenerando le informazioni di controllo, riducendo così i rischi e supportando operazioni affidabili su larga scala.
Previeni in modo proattivo la corruzione del database

Rileva disallineamenti come l'uso errato del DBD prima dell'avvio dell'esecuzione. Questo aiuta i team a evitare incongruenze strutturali che possono portare a corruzione e rende più affidabili le operazioni del database IMS.
Garantisci che siano disponibili tutte le definizioni necessarie

Verifica che le definizioni dei sottosistemi IMS richieste siano configurate e accessibili prima dell'esecuzione dei workload. Questo aiuta i team a prevenire problemi in fase di runtime causati da elementi di configurazione mancanti o incompleti.
Confronta le librerie e rileva differenze

Identifica le discrepanze confrontando gli elementi presenti nelle librerie pertinenti. Questo aiuta i team a mantenere gli ambienti allineati, a ridurre le discrepanze di configurazione e a supportare pratiche di gestione del database uniformi.
Recupera e rigenera le informazioni critiche

Ripristina le istruzioni di controllo sorgente essenziali e ricostruisci gli elementi delle librerie andati persi o danneggiati. Questo aiuta i team ad accelerare le attività di ripristino e a preservare le informazioni necessarie per mantenere l'integrità del database.

Risorse

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