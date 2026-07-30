IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utility assicura che le risorse IMS DBD (database) e PSB (applicazione) siano coerenti tra le librerie chiave.

Lo strumento aiuta a garantire che le relazioni e le definizioni del database siano presenti al momento della creazione del DBD e del PSB. Dispone di funzioni speciali per garantire che la libreria IMS ACB sia coerente e priva di problemi. Verifica che tutti gli elementi ACB siano stati creati nella stessa versione di IMS e nello stesso livello di rilascio. Può anche creare un IMS ACB dai blocchi di controllo IMS DBD e PSB.