IBM InfoSphere Master Data Management è disponibile su IBM Cloud Pak for Data, on-premise e come offerta gestita in cloud in diverse dimensioni. Per l'offerta gestita in cloud è possibile acquistare un componente aggiuntivo di disaster recovery opzionale.

Non sai quale sia l'edizione più adatta? Verifica le tue opzioni in una chiamata gratuita di 30 minuti con un esperto IBM MDM.