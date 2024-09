IBM Content Manager OnDemand on Cloud consente ai clienti di archiviare report, corrispondenza e documenti transazionali su IBM Cloud®. Basato sull'offerta on-premise leader di mercato, IBM Content Manager OnDemand on Cloud è ospitato su un'infrastruttura sicura single-tenant. Gli utenti possono implementare rapidamente applicazioni di servizio clienti elettronico e distribuzione dei report su dispositivi desktop e mobili, nonché applicazioni self-service per i clienti attraverso l'integrazione del loro sistema di coinvolgimento.