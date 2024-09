La soluzione Humio Log Management for IBM Cloud® Paks consente di ottenere l'osservabilità in tempo reale e senza interruzioni di tutti i dati di produzione pertinenti strutturati e non strutturati. Gestisci con facilità grandi carichi di acquisizione di più TB al giorno e identifica immediatamente problemi e minacce in qualsiasi ambiente informatico complesso. Disponibile on-premise e sul cloud.