IBM Storage FlashSystem 9600

Rilevamento più rapido delle minacce, prestazioni migliorate ed efficienza energetica.

Esperienza interattiva virtuale
Vista ravvicinata del modulo server IBM Flashsystem 9600
Prestazioni di fascia alta per workload impegnativi

IBM Storage FlashSystem 9600 è la soluzione ottimale per workload di grandi dimensioni, misti e consolidati. Il massimo in termini di rapidità e semplicità per i workload aziendali più impegnativi.

Ridondanza ad alte prestazioni

Fino a 24 dispositivi flash NVMe ad alta disponibilità in un alloggiamento di storage 2U con replica basata sulla rete su 3 siti per impedire un singolo punto di errore.
Scalabile per ambienti di qualunque dimensione

Una soluzione intelligente e ottimizzata, facilmente gestibile, consente alle organizzazioni di superare le difficoltà di storage man mano che si espandono.
Soluzione accessibile e di alto valore

Le soluzioni di flash storage ad alta densità in un package conveniente includono la compressione e l'analitica predittiva basata su AI.
Resilienza informatica fino al core

FlashCore Module 5 (FCM5) monitora costantemente i dati provenienti da tutte le porte I/O usando modelli MK per rilevare in meno di 1 minuto eventuali anomalie come il ransomware.1

Specifiche

Specifiche
Capacità massima effettiva all'interno di un singolo alloggiamento:
- 11,8 PbE 		Larghezza di banda massima:
- 86 GB/s
Formato:
- Alloggiamento 2U 		Numero massimo di porte I/O:
- 32
Capacità massima effettiva in una griglia FlashSystem:
- 377 PBe		Memoria:
- 1,5 TB
- 3 TB

Connettività: (opzionale)
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP

Numero massimo di IOP (4.000 read hit)
- 6,3 milioni

Maggiori informazioni sulle opzioni FlashSystem.

Esplora i dettagli tecnici, le caratteristiche e i casi d'uso per i prodotti di flash storage più diffusi.

Confronta i sistemi

Veloce. Intelligente. Economico.

Trai vantaggio dal software e dal sistema operativo integrati di livello enterprise in grado di dare nuova vita ai sistemi di memoria aziendali legacy e proteggerti dagli attacchi informatici che sono sempre dietro l'angolo. Design compatto per le posizioni edge con limiti di spazio, con funzionalità coerenti per le posizioni on-premises e ibride. Ideale per l'archiviazione, che si tratti di ambienti edge, virtuali o containerizzati.

 Esplora le configurazioni e i prezzi

Casi d’uso

Sostenibilità dello storage
Investi in un data storage denso ed efficiente dal punto di vista energetico, che faccia la differenza.
Data center completamente automatizzato
Visualizza tutti i dati da un unico punto e affidati alla suddivisione in livelli dei dati basata su AI.
Più cyber resilience
Recupera i dati rapidamente e senza interruzioni in caso di attacco informatico.
Analytics dei dati di storage
Storage analytics e tempi di acquisizione di insight più rapidi, grazie all'utilizzo di strumenti basati sull'analytics di flash storage.

Risorse

Prova
Macchina di prova gratuita presso la propria sede disponibile (vedi elenco dei paesi)
Webinar on demand
Più potenza, più efficienza e meno sforzo con IBM FlashSystem.
IBM Redbook
Best practice e linee guida sulle prestazioni di IBM Storage FlashSystem
Report degli analisti
Costi di storage ridotti dal 40% al 90% con IBM FlashSystem.
Note a piè di pagina

1 Una sperimentazione interna condotta da IBM Research ha dimostrato il rilevamento di ransomware entro 1 minuto dall'inizio del processo di crittografia. L'esperimento è stato condotto su un FlashSystem 5200 con 6 FCM con firmware 4.1. Il software caricato sul sistema 5200 era la versione 8.6.3 disponibile per il pubblico. Sull'host connesso al sistema 5200 era in esecuzione Linux con XFS Filesystem. In questo caso specifico, è stato utilizzato WannaLaugh, il simulatore di ransomware di IBM. Per ottenere questi risultati, il sistema sottostante deve essere compatibile con FCM4.1 e con la versione software 8.6.3 disponibile per il pubblico generale.