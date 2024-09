Tramite i prodotti software ESG reporting (relativi a dati ambientali, sociali e di governance) di IBM Envizi, puoi trasferire i dati ESG da complessi fogli di calcolo a un sistema unico e automatizzato che fornisce report e insight affidabili.

La suite software per il reporting, l'analisi e la gestione dei dati ESG di IBM Envizi include funzionalità trace-to-source e registra chiare tracce di controllo per monitorare le modifiche e preparare i dati ESG per l'audit. Ciò comporta una riduzione dei workflow manuali per la raccolta e la presentazione dei dati da parte del tuo team e una visione più trasparente delle prestazioni ESG per revisori e stakeholder.

Per questo motivo, organizzazioni come GPT Group utilizzano i prodotti software ESG reporting di IBM Envizi per preparare la propria rendicontazione in tranquillità, fornire un riepilogo ai dirigenti e supportare l'audit e la garanzia.