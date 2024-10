IBM® Environmental Intelligence Suite è disponibile con licenze a consumo. La licenza di base offre un'ampia gamma di funzionalità, con opzioni flessibili per aggiungere le soluzioni più adatte man mano che la tua attività si espande. Il modello di pricing è adatto a svariati casi d'uso e tipologie di impiego. Il sistema è progettato per essere scalabile e soddisfare una vasta gamma di utenti, dai data scientist e i manager delle linee di business fino ai clienti, facilitando la creazione di applicazioni per il rischio climatico su misura. Offre inoltre soluzioni basate sui workflow settoriali, al fine di promuovere l'efficienza operativa.